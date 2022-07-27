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В СК сообщили о задержании подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Новосибирске

Виктория Ивашечкина
07:24 27.07.2022
Момент убийства попал на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях.
В СК сообщили о задержании подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Новосибирске
© Фото: KomsomolskayaPravda, GlobalLookPress
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В Новосибирске 27-летний мужчина после ссоры на почве ревности убил 17-летнюю девушку, нанеся ей 15 ударов ножом. По последней информации, он задержан. Об этом сообщает СУСК по Новосибирской области.

По данным СК, тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено вечером во вторник, 26 июля, на улице Лесосечной в Советском районе города.

Момент убийства попал на видео регистратора проезжавшей мимо машины, его распространили в соцсетях. Ранее судимый мужчина с ножом на улице догоняет девушку, валит ее на землю и наносит удары ножом.

«Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных повреждений последняя скончалась на месте, подозреваемый скрылся», - сообщили в следственном управлении.

В СК уточнили, что было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Подозреваемый был задержан в Ленинском районе Новосибирска.

«Около 09.00 (05.00 мск) 27 июля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской», - говорится в сообщении Следственного комитета.

В настоящее время с мужчиной работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства жестокого преступления.

Ранее сообщалось, что неизвестный убил четверых членов одной семьи в Новошахтинске в Ростовской области. В квартире были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями, один из которых несовершеннолетний. Как сообщалось, еще один ребенок с огнестрельным ранением доставлен в больницу.

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