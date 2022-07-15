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Неизвестный убил четверых членов одной семьи в Новошахтинске в Ростовской области. Отмечается, что на месте происшествия работает полиция.

В квартире были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями, один из которых несовершеннолетний, передает ГУ МВД России по Ростовской области. Как сообщается, еще один ребенок с огнестрельным ранением доставлен в больницу.

«В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир города четырех тел с огнестрельными ранениями. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», - подчеркнули в ведомстве.

На данный момент выясняются все обстоятельства и мотив произошедшего, а также разыскиваются лица, причастные к совершению преступления.

По последней информации, следователи возбудили уголовное дело по факту убийства четырех человек в Новошахтинске.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство, покушение на убийство)», - говорится в заявлении СК.

В январе в Омской области неизвестный мужчина совершил жестокое преступление - убил 10-летнюю девочку и двоих ее родителей. Еще двоим детям 6 и 14 лет смогли спастись.

Трагедия произошла в селе Юрьевка Павлоградского района. Неизвестный, вооруженный ножом, проник в частный дом и зарезал проживающих в нем ребенка и супругов, которым было 35 и 38 лет.