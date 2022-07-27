На Украине отказались от «старых» американских штурмовиков

В минобороны страны заявили, что украинская сторона нуждается в «более современных» F-16.

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Советник главы минобороны Украины Юрий Сак заявил, что Киеву не нужны американские штурмовики A-10 Warthog. Стране требуются более современные самолеты.

Несколькими днями ранее глава ВВС США Фрэнк Кендалл рассказал, что Штаты могут передать Украине свои более старые вооружения. В частности, A-10. Однако решение об их передаче будет принимать Киев, сообщается на портале Military.com.

Юрий Сак подчеркнул, что A-10 «не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты». Он добавил, что штурмовики станут целью российских истребителей и ПВО.

По словам Сака, Украина нуждается в «более современных» F-16. Согласно заявлениям советника министра, большое количество стран, с которыми Украина близка, уже используют эти истребители.

Ранее директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что его ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей из западных стран гуманитарной помощи, а также продукции военного назначения.

По его словам, бюро экономической безопасности Украины открыло около десяти такого рода уголовных дел, однако это не полное количество подобных преступлений.