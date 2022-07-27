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Названы наиболее часто игнорируемые «тихие» симптомы диабета

Виктория Ивашечкина
06:25 27.07.2022
По словам эндокринологов, одним из признаков опасного заболевания является нечеткое зрение.
Названы наиболее часто игнорируемые «тихие» симптомы диабета
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
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Эндокринологи заявили, что нечеткое зрение после приема пищи, а также постоянное ощущение голода могут быть неочевидными признаками развития диабета. В беседе с ETNT Эми Хесс-Фишл, Лиза М. Леонтис и Джеймс Салем перечислили наиболее часто игнорируемые «тихие» симптомы опасного заболевания. Медики также упомянули про медленное заживление ран и частое мочеиспускание.

Эндокринологи объяснили, что повышенное чувство голода после приема пищи сохраняется потому, что из-за инсулинорезистентности глюкоза не поступает в мышцы. 

«Из-за диабета иммунитет организма снижается, и он становится уязвим для болезней. Женщины могут страдать от частых вагинальных инфекций или инфекций мочевого пузыря», - подчеркнула Леонтис.

Эндокринологи отметили, что еще одним признаком опасного заболевания, который часто остается без внимания, является нечеткое зрение. Оно ухудшается после еды и восстанавливается, когда уровень сахара приходит в норму.

Джеймс Салем рекомендовал не игнорировать участившееся мочеиспускание как у мужчин, так и у женщин. Из-за высокого сахара в крови почки начинают работать усерднее, чтобы вывести его избыток из организма.

Ранее ученые заявили, что постоянная сухость во рту, жажда и частые походы в туалет могут сигнализировать о высоком содержании глюкозы в крови. Обычно такие симптомы встречаются у пациентов с диабетом 1-го и 2-го типов.

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