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Ученые назвали необычные признаки диабета

Ян Брацкий
02:14 13.01.2022
Одним из возможных признаков развития опасного заболевания может быть грибковая инфекция во рту, к которой склонны люди с высоким содержанием сахара в крови.
Ученые назвали необычные признаки диабета
© Фото: pasja1000, Pixabay
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Постоянная сухость во рту, жажда и частые походы в туалет могут сигнализировать о высоком содержании глюкозы в крови. Обычно такие симптомы встречаются у пациентов с диабетом 1-го и 2-го типов.

Кроме того, по данным портала The London Diabetes Centre, пациенты с повышенным уровнем сахара более восприимчивы к грибковым инфекциям во рту. У них может быть кандидоз ротовой полости, характеризующийся белым налетом на языке.

Сигнализировать о развитии опасного заболевания может и кожа. Так, наличие маленьких красных бугорков на ее поверхности, похожих на прыщи, может указывать на развитие диабета. Со временем образования превращаются в овальные пятна желтого, красного или даже коричневого цвета.

Об этом ранее рассказал дерматолог Рейган Андерсон, ссылаясь на данные Американской академии дерматологической ассоциации (AADA). Как правило, подобные высыпания располагаются в районе голени, при чем участок кожи может уплотниться или опухнуть.

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