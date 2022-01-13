Ученые назвали необычные признаки диабета

Постоянная сухость во рту, жажда и частые походы в туалет могут сигнализировать о высоком содержании глюкозы в крови. Обычно такие симптомы встречаются у пациентов с диабетом 1-го и 2-го типов.

Кроме того, по данным портала The London Diabetes Centre, пациенты с повышенным уровнем сахара более восприимчивы к грибковым инфекциям во рту. У них может быть кандидоз ротовой полости, характеризующийся белым налетом на языке.

Сигнализировать о развитии опасного заболевания может и кожа. Так, наличие маленьких красных бугорков на ее поверхности, похожих на прыщи, может указывать на развитие диабета. Со временем образования превращаются в овальные пятна желтого, красного или даже коричневого цвета.

Об этом ранее рассказал дерматолог Рейган Андерсон, ссылаясь на данные Американской академии дерматологической ассоциации (AADA). Как правило, подобные высыпания располагаются в районе голени, при чем участок кожи может уплотниться или опухнуть.