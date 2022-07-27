В США предложили вводить санкции за покупку Китаем нефти из России

Сенатор Марко Рубио считает, что при покупке российской нефти власти КНР поддерживают проведение специальной операции на Украине.

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В Соединенных Штатах Америки предложили ввести санкции за оформление страховки или регистрации танкеров, перевозящих нефтепродукты или сжиженный природный газ из России в Китай. Соответствующий законопроект предложил сенатор Марко Рубио.

«Любая организация, включая китайские государственные компании, помогающие российским властям в этих усилиях, должны столкнуться с серьезными последствиями», - передает заявление Рубио Bloomberg.

Сенатор считает, что при покупке российской нефти власти КНР поддерживают проведение специальной операции на Украине.

Ранее американский журнал The National Interest пришел к выводу, что санкции, введенные западными странами в отношении России, не смогли развалить российскую экономику. Издание пишет, что высокие цены на товары и способность РФ экспортировать нефть, газ, золото и зерно способствовало тому, что во втором квартале текущего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов.