В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NI: экономика РФ ставит рекорды, пока Запад страдает от санкций

Максим Крюков
05:22 26.07.2022
По данным издания, в это время страны Европы после введения ограничительных мер против РФ столкнулись с двойной проблемой: им не хватает энергоресурсов из-за сокращения импорта из России, а рост цен на энергоносители приводит к повышению инфляции.
NI: экономика РФ ставит рекорды, пока Запад страдает от санкций
© Фото: Alexander Novikov, Global Look Press
Читайте нас на:

Санкции, введенные западными странами в отношении России, не смогли развалить российскую экономику. К такому выводу пришел американский журнал The National Interest.

Издание пишет, что высокие цены на товары и способность РФ экспортировать нефть, газ, золото и зерно способствовало тому, что во втором квартале текущего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Российская национальная валюта, в свою очередь, показала завидную устойчивость, добравшись до показателей 2015 года по отношению к евро.

По данным издания, в это время страны Европы после введения ограничительных мер против РФ столкнулись с двойной проблемой: им не хватает энергоресурсов из-за сокращения импорта из России, а рост цен на энергоносители приводит к повышению инфляции.

В материале также говорится, что рестрикции приносят больше проблем всему миру, чем самой России, а с точки зрения экономического развития страна «ни на грамм не пострадала».

Ранее французский банкир Филипп Виллен выразил мнение, что экономика Запада находится под угрозой из-за постоянного расширения санкций в отношении России. Финансист недоумевает, почему лидеры государств, вводя «невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России», не обсудили это вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:35 В стране и мире
Видео
Рособрнадзор вручил первые аккредитации школам Харьковской области
23:23 В стране и мире
Видео
Жилые дома, детсад, центр МЧС: как в Мариуполе строят социально важные объекты
22:10 В стране и мире
Видео
Лавров проводит встречу с главой МИД Уганды
21:46 Армия
Видео
Десятки кораблей и авиация: как прошла сводная репетиция парада ко Дню ВМФ в Балтийске
20:00 В стране и мире
Видео
Мурашко: смертность в России от онкологии снизилась на 4,5%
Популярное
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Удар артиллерии ВС РФ уничтожил более 60 боевиков украинского нацбата «Донбасс»
Видео
Шойгу: в Стамбуле создается координационный центр для досмотра вывозящих украинское зерно судов
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.