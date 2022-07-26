NI: экономика РФ ставит рекорды, пока Запад страдает от санкций

По данным издания, в это время страны Европы после введения ограничительных мер против РФ столкнулись с двойной проблемой: им не хватает энергоресурсов из-за сокращения импорта из России, а рост цен на энергоносители приводит к повышению инфляции.

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Санкции, введенные западными странами в отношении России, не смогли развалить российскую экономику. К такому выводу пришел американский журнал The National Interest.

Издание пишет, что высокие цены на товары и способность РФ экспортировать нефть, газ, золото и зерно способствовало тому, что во втором квартале текущего года профицит внешней торговли России составил рекордные 70,1 миллиарда долларов. Российская национальная валюта, в свою очередь, показала завидную устойчивость, добравшись до показателей 2015 года по отношению к евро.

По данным издания, в это время страны Европы после введения ограничительных мер против РФ столкнулись с двойной проблемой: им не хватает энергоресурсов из-за сокращения импорта из России, а рост цен на энергоносители приводит к повышению инфляции.

В материале также говорится, что рестрикции приносят больше проблем всему миру, чем самой России, а с точки зрения экономического развития страна «ни на грамм не пострадала».

Ранее французский банкир Филипп Виллен выразил мнение, что экономика Запада находится под угрозой из-за постоянного расширения санкций в отношении России. Финансист недоумевает, почему лидеры государств, вводя «невиданные санкции против важнейшей страны-поставщика, а именно России», не обсудили это вопрос со своими избирателями и представителями бизнеса.