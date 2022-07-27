ВСУ попытались нанести ракетный удар по Херсону в третий раз за сутки

Все ракеты украинских войск были перехвачены системой ПВО. Сведений о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.

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Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по территории Херсонской области в третий раз за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Ночью украинская сторона снова предприняла попытку нанесения ракетного удара по Херсону», - приводят слова администрации РИА Новости.

По имеющейся информации, первый удар по Херсону во вторник, 26 июля, был нанесен рано утром, второй был зафиксирован после полудня. Сообщается, что все ракеты украинских войск были перехвачены системой противовоздушной обороны. Сведений о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.

Накануне телеканал «Звезда» опубликовал кадры с места мощного возгорания нефтебазы в Буденновском районе Донецка. Напомним, ранее стало известно об обстреле района со стороны ВСУ. Украинские военные во время атаки применили боеприпасы «натовского» образца.