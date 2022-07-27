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Сровнять с землей: кадры работы расчета РСЗО «Смерч» по логистическому центру ВСУ

Анатолий Бородкин
Максим Крюков
05:05 27.07.2022
Успешная работа «Смерчей» - это десятки спасенных жизней наших ребят на переднем крае и отбитые атаки диверсантов на конвои с гуманитарной помощью.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новой целью расчета РСЗО «Смерч» стал недавно созданный логистический центр ВСУ, расположенный в глубоком тылу. Ракета уходит на 45 километров. Единственный в квадрате, из которого круглые сутки на украинские позиции в этом районе доставляют боеприпасы, горючее, системы связи, гонят западные самоходки.

Расчеты «Смерчей» огневые позиции называют стартовыми. Менять их приходится после каждого пуска ракет. Системы залпового огня круглосуточно находятся в движении.

За сутки артиллеристы меняют от пяти до пятнадцати позиций стартовых укрытий, где нужно пополнить боезапас, точек заправки техники, мест для отдыха и сна. Все зависит от оперативной обстановки в районе. В случае, если ВСУ доставили взамен уничтоженных очередные батареи ствольной артиллерии или РСЗО и продолжают обстреливать позиции российских «Смерчей», работает наша разведка. Координаты новых целей скоро будут переданы.

И тогда начинается та самая артиллерийская карусель. На то, чтобы занять стартовую позицию, отработать и покинуть ее военные тратят 15 минут. И это максимум. Командир батареи Вячеслав не без гордости говорит о выросшем в разы боевом мастерстве своих бойцов.

«Люди сюда прибыли подготовленными. Здесь норматив на оценку отлично мы перекрываем практически в два раза. Учитывая условия работы и обстановки», - рассказал командир батареи РСЗО «Смерч» Вячеслав.

Военнослужащие этой батареи несколько месяцев назад уже были награждены за свою работу государственными наградами. У Вячеслава - медаль «За заслуги перед Отечеством». Получил ее за то, что вместе с расчетом сравнял с землей укрепленный командный пункт противника. Вообще, делится офицер, за время спецоперации к установкам, к своим машинам привыкли настолько, что перестали относиться к ним, как неодушевленному предмету.

Конкретно эту установку расчет и особенно механик-водитель называют нежно «наша малышка». Правда, ее масса с полным боекомплектом составляет 44 тонны. Весьма внушительная «малышка». Тем не менее артиллеристы уверены, что вот такое нежное отношение к своей установке - это один из залогов ее успешной работы.

А успешная работа «Смерчей» - это десятки спасенных жизней наших ребят на переднем крае. Это отбитые атаки диверсантов на конвои с гуманитарной помощью. Прижатая к земле, уничтоженная артиллерия ВСУ, которая не сможет в очередной раз открыть огонь по мирным поселкам и хуторам.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч» Центрального военного округа, выполняющих боевые задачи в рамках специальной военной операции. В ходе выполнения задач экипажи боевых машин РСЗО «Смерч» совершили марш на огневые позиции и после передачи координат от беспилотной авиации нанесли ракетный удар реактивными снарядами по позициям и полевому складу украинских националистов.

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