Иностранцев могут лишить права на покупку земли в РФ

Такие меры предусмотрены соответствующим законопроектом, который уже внесен в правительство

© Фото: Boris Rezvantsev, Russian Look, Global Look Press

Иностранцы и юридические лица из недружественных государств могут потерять право на покупку земли в России. Такие меры предусмотрены соответствующим законопроектом, который уже внесен в правительство.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на документ, авторы инициативы также предлагают дать правительству возможно ограничивать оборот участков, которые уже находятся в собственности субъектов из недружественных стран. Это означает, что граждане и юридические лица из упомянутых государств не смогут продавать землю другим гражданам землю, которая находится в их собственности.

Как утверждают авторы законопроекта, он призван дать ответ на политику односторонних санкций со стороны ряда зарубежных государств. Сам законопроект уже представлен в аппарат правительства, а также отправлен для проработки в Росреестр.

«В частности, при принятии проекта существенно ограничивается возможность участвовать в обороте земель вне зависимости от их целевого назначения. Это, по нашему мнению, должно негативно сказаться на экономическом положении хозяйствующих субъектов из недружественных стран, которые традиционно работали в России», - цитирует издание автора одного из законопроектов.

Ранее стало известно, что список «недружественных стран», которые, в частности, вводят односторонние немотивированные санкции, был расширен. Правительство России внесло в него Грецию, Данию, Словакию, Словению и Хорватию. Согласно распоряжению, теперь Хорватия и Словения не смогут нанимать на работу в свои дипмиссии сотрудников из числа российских граждан, а для Греции, Дании и Словакии набор ограничен.