По словам наемника, один из факторов, который помог силам России, ДНР и ЛНР в продвижении на востоке – это недостаток оборудования у ВСУ.

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Украинские военные на передовой страдают от недостатка карт местности. Об этом рассказал американский наемник по имени Майкл, как сообщает издание Newsweek.

По словам наемника, один из факторов, который помог силам России, ДНР и ЛНР в продвижении на востоке – это недостаток оборудования у ВСУ. В частности, не хватало специальных принтеров, чтобы оперативно печатать карты местности.

Однако эти проблема не ограничивалась. Украинским военным не хватало также приборов ночного видения, биноклей-дальномеров и аккумуляторных батарей. Последнее стало особенно критичным, поскольку без аккумуляторов они не могли зарядить компьютеры для использования систем Javelin.

«Без компьютеров они бесполезны», - рассказал наемник.

Факты о проблемах в ВСУ из уст западных наемников звучат не впервые. Ранее газета Washington Post писала, что «солдаты удачи» на Украине столкнулись с нехваткой оружия и отсутствием разведданных. Некоторые наемники жаловались, что им постоянно приходилось убегать от огня российских вертолетов, которые стали вызывать у бойцов чувство страха. Один из наемников, направленных для обучения ВСУ по применению комплексов Javelin, рассказал, что им доставили комплексы без батарей, что подтверждается вышеизложенным рассказом Майкла из материала Newsweek.