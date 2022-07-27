Лавров прибыл с рабочим визитом в Ташкент

В четверг, 28 июля, у Сергея Лаврова запланированы встречи с министром иностранных дел Пакистана Билавалом Бхутто-Зардари, главой МИД КНР Ван И, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел с рабочим визитом в Ташкент. В Узбекистан глава российского внешнеполитического ведомства прибыл после «африканского турне», в ходе которого посетил Египет, Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

В четверг, 28 июля, у Сергея Лаврова запланированы встречи с главой МИД КНР Ван И, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. Встреча политиков прошла в понедельник в резиденции руководителя африканской страны в городе Ойо. Это был первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации/СССР в Республику Конго.