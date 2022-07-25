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Лавров передал главе Республики Конго послание от Путина

Сергей Лебедев
13:58 25.07.2022
Глава МИД РФ впервые прибыл с визитом в Республику Конго.
© Видео: Telegram, MariaVladimirovnaZakharova © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал президенту Республики Конго Дени Сассу-Нгессо послание от российского лидера Владимира Путина. Встреча политиков проходит в понедельник в резиденции руководителя африканской страны в городе Ойо.

«Сергея Лаврова принимает президент Республики Конго. Российский министр передал главе конголезского государства послание от президента Российской Федерации», - написала в своем Тelegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что это первый в истории визит главы внешнеполитического ведомства Российской Федерации/СССР в Республику Конго.

Напомним, накануне глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Египет. Также известно, что у министра запланированы рабочие поездки в Уганду и Эфиопию. 

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