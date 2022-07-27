Историческая жемчужина парада: как линкор «Полтава» готовится ко Дню ВМФ

У стрелки Васильевского острова находится копия боевого корабля Петровских времен в окружении еще нескольких парусников.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Парад в день Военно-морского флота откроет его историческая жемчужина - трехмачтовая «Полтава». Этот корабль возглавляет парадный строй уже четвертый год подряд. «Полтава» - это первый линейный корабль Балтийского флота.

У стрелки Васильевского острова, где побывала корреспондент «Звезды», находится копия боевого корабля Петровских времен в окружении еще нескольких парусников. Настоящее украшение парадного строя.

«Из нового - прежде всего окраска - поменяли цветовую гамму. Была большая историческая работа. У нас был историк, изучил множество документов, узнал, в какие цвета красили Петровские корабли», - сказал капитан линкора Максим Коршунов.

Некоторые детали на «Полтаве» еще докрашивают в исторически верный красный цвет. Здесь каждая деталь — точно воссозданная история, есть и изделия из меди. Пока матросам остались последние штрихи, рабочую форму не снимают. Белоснежную, парадную они наденут уже завтра — на генеральной репетиции.

Ранее «Звезда» рассказывала, как четыре года назад создавали точную копию легендарного петровского парусника. В 1712 году, когда первенца Балтфлота спустили на воду, он являлся самым большим парусником в России. Три века спустя в Петербурге была воссоздана его точная копия.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.