МО РФ: боевики «Кракена» выгнали пациентов и заняли больницу в Харькове
© Фото: ТРК "Звезда"
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МО РФ: боевики «Кракена» выгнали пациентов и заняли больницу в Харькове
© Фото: ТРК "Звезда"
В ДPУГИХ CMИ
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