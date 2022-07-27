В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:50 В стране и мире
ФРС США второй раз подряд повысила ставку на 75 базисных пунктов
18:33 В стране и мире
Reuters узнал сроки, в которые G7 хочет установить потолок цен на российскую нефть
18:20 В стране и мире
Видео
Сбила мать с ребенком: кадры с места смертельной аварии в Уфе
18:08 В стране и мире
Байден сдал отрицательный тест на коронавирус
17:31 В стране и мире
Видео
Мятые двери и следы осколков: кадры с места взрыва СВУ в Херсоне
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.