МВФ ухудшил прогноз по росту американского ВВП

Эксперты почти на полтора пункта ухудшили прогноз по сравнению с апрельскими оценками.

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Международный валютный фонд ожидает, что ВВП США в текущем году увеличится на 2,3%, а в следующем лишь на один процент. Таким образом, эксперты МВФ почти на полтора пункта ухудшили прогноз по сравнению с апрельскими оценками. Это следует из доклада, обнародованного во вторник.

При этом отмечается, что темпы роста ВВП в прошлом году были больше. Тогда экономика США выросла на 5,7 процента. В МВФ отметили, что на экономические показатели сильно влияют глобальные факторы - ситуация на Украине и пандемия коронавируса.

Напомним, ранее специалисты банка JPMorgan Chase & Co. уже сообщали об опасной близости американской экономики к рецессии, а также пересмотрели в меньшую сторону прогноз роста ВВП.

По оценкам банка, ослабление потребспроса может стать причиной замедления роста американской экономики во втором квартале до 1%, а в годовом выражении по сравнению с предыдущей оценкой в 2,5%.

При этом ранее федеральный резервный банк Атланты сообщил, что используемые им модели прогнозируют снижение ВВП США на 1% по итогам второго квартала 2022 года. Подтверждение прогноза будет означать для экономики Штатов формальное начало рецессии.