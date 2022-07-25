В Гидрометцентре рассказали, когда из Москвы уйдет 30-градусная жара

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В конце жаркой недели в столицу России придет похолодание. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура в Москве понизится до 21 градуса уже к субботе.

«В четверг начнется понижение температуры, но пока что не очень заметное - до 25-26 градусов, а дальше температура будет понижаться на 1-2 градуса каждый день. В пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов, а в субботу - 21-23 градуса», - цитирует метеоролога ТАСС.

Однако до похолодания москвичей ждут жаркие дни – температура будет составлять до 30 градусов тепла. Также в течение недели ожидаются кратковременные дожди.

Ранее эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин рассказал о том, насколько вероятен приход в Россию аномальной жары из Европы, многие страны которой страдают от экстремальных температур в 40 градусов. По мнению Юлкина, приход такой погоды в Москву вполне возможен. Эксперт подчеркнул, что Москва может повторить судьба Лондона, где было больше 40 градусов, и вероятность этого не равна нулю.