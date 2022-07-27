В ЛНР оценили возможность запуска Углегорской ТЭС
О полном освобождении тепловой электростанции от противника стало известно 27 июля.
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Углегорскую теплоэлектростанцию, за которую в Донбассе шли бои, в будущем можно будет запустить. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
По его словам, есть повреждения и разрушения, однако основное оборудование уцелело.
«При первичном осмотре специалисты предварительно сказали, что ТЭС возможно запустить», - сказал он РИА Новости.
Ранее в ЛНР заявили о полном освобождении Углегорской ТЭС от противника. Представитель Народной милиции Иван Филипоненко констатировал уничтожение украинских подразделений.