Армия В ЛНР заявили о полном освобождении Углегорской ТЭС от противника Тимур Шерзад Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко констатировал уничтожение украинских подразделений, находившихся на территории ТЭС. © Фото: Artemka, Wikimedia Читайте нас на: В Луганской Народной Республике заявили о полном освобождении Углегорской ТЭС от противника. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. «Углегорская ТЭС, которая после освобождения Светлодарска оставалась под контролем Вооруженных сил Украины, откуда они наносили обстрелы по городу, перешла полностью под наш контроль», - заметил он в эфире телеканала «Россия 1». Филипоненко констатировал уничтожение украинских подразделений, находившихся на территории ТЭС. Ранее Минобороны России показало кадры работы луганских артиллеристов - снаряд за снарядом, они накрывают огнем позиции украинских военных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика