В Росстате рассказали, какие продукты подешевели за неделю

Сильнее всего с 16 по 22 июля подешевела плодоовощная продукция - на 3,6% в среднем.

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Дефляция в России на неделе с 16 июля по 22 июля составила 0,08%. Неделей ранее - с 9 по 15 июля - дефляция составляла 0,17%, говорится в опубликованном 27 июля отчете Росстата об индексе потребительских цен в России.

Таким образом с начала июля цены в РФ упали на 0,08%, тогда как с начала года они выросли на 11,32%.

Сильнее всего с 16 по 22 июля подешевела плодоовощная продукция - на 3,6% в среднем. В частности, цена на картофель упала на 7,5%, на свеклу столовую - на 6%, на белокочанную капусту - на 5,9%.

Яйца в России за неделю стали дешевле на 1,2%. Гречневая крупа упала в цене на 0,9%, пшеничная мука - на 0,6%, подсолнечное масло, чай и соль - на 0,4%.

В то же время сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания подорожали на 0,4%, овощные консервы для детского питания и печенье - на 0,3%.

Из непродовольственных товаров подешевели детские подгузники (0,3%), стиральный порошок (0,2%) и туалетная бумага (0,1%). Подорожали же спички (0,9%), пеленки для новорожденных (0,5%), туалетное мыло (0,4%).

Ранее в России предложили отменить НДС на социально значимые товары.