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НДС на социально значимые товары может быть отменен

Ян Брацкий
09:50 16.07.2022
По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, решение примут после анализа его последствий для ценообразования.
НДС на социально значимые товары может быть отменен
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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В правительстве обсуждают вероятность отмены НДС на социально значимые товары. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами… сейчас оценивается целесообразность и самое главное - последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать - приведет ли это к снижению цен или нет», - цитирует ТАСС слова Евтухова.

Рассуждая об экономических перспективах, он отметил, что прогнозы западных экспертов о «галопирующей инфляции на продовольственном рынке» России не оправдались. В любом случае, считает Евтухов, решение об обнулении НДС будет приниматься с учетом реальной обстановки.

В конце марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о введении новых антикризисных мер налоговой поддержки в условиях экономических санкций.

Президентский закон предусматривает целый ряд мер, среди которых: освобождение от налога с доходов в виде материальной выгоды, полученных в период с 2021 по 2023 годы в российских банках; предоставление права применения заявительного порядка возмещения НДС всем налогоплательщикам, не находящимся в процессе реорганизации (ликвидации) и в отношении которых не возбуждена процедура банкротства; по транспортному налогу повышающий коэффициент будет действовать только для тех автомобилей, стоимость которых превышает 10 миллионов рублей; для IT-компаний на 2022-2024 годы ставка налога на прибыль будет составлять 0%.

С полной версией документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации, где он опубликован.

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