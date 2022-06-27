Bild: ВСУ применяют в Донбассе немецкие гаубицы

Их на прошлой неделе поставила Германия в рамках военной помощи.

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ВСУ начали применять в Донбассе полученные на прошлой неделе от Германии в рамках военной помощи самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщила газета Bild, чьи репортеры посетили позиции украинских военных.

По словам журналистов, артиллерия хорошо замаскирована в лесном массиве на востоке страны. Это сделано из-за опасения определения геопозиции вооружения Российской армией. В разговоре с репортерами украинские солдаты отметили, что на овладение навыками работы с гаубицами ушло 36 дней вместо 10.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин планирует увеличить объемы помощи Киеву и поставить еще больше вооружения. Он также обратил внимание, что Германия уже направляла Украине противоракетное оружие и БТР. Кроме того, в парламенте республики уже согласованы поставки зенитных самоходных установок «Гепард».