В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Bild: ВСУ применяют в Донбассе немецкие гаубицы

Сергей Лебедев
16:24 27.06.2022
Их на прошлой неделе поставила Германия в рамках военной помощи.
Bild: ВСУ применяют в Донбассе немецкие гаубицы
© Фото: Spc. Nathanael Mercado, Wikimedia
Читайте нас на:

ВСУ начали применять в Донбассе полученные на прошлой неделе от Германии в рамках военной помощи самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщила газета Bild, чьи репортеры посетили позиции украинских военных.

По словам журналистов, артиллерия хорошо замаскирована в лесном массиве на востоке страны. Это сделано из-за опасения определения геопозиции вооружения Российской армией. В разговоре с репортерами украинские солдаты отметили, что на овладение навыками работы с гаубицами ушло 36 дней вместо 10.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин планирует увеличить объемы помощи Киеву и поставить еще больше вооружения. Он также обратил внимание, что Германия уже направляла Украине противоракетное оружие и БТР. Кроме того, в парламенте республики уже согласованы поставки зенитных самоходных установок «Гепард».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:25 В стране и мире
Леонид Федун покидает пост вице-президента «Лукойла»
17:06 В стране и мире
В Кремле назвали условие для признания Россией правительства талибов*
16:45 В стране и мире
В МИД ДНР сообщили, что Марокко направило запрос на общение с осужденным в ДНР наемником
16:24 В стране и мире
Bild: ВСУ применяют в Донбассе немецкие гаубицы
16:18 В стране и мире
Еврокомиссия признала наличие проблемы транзита в Калининград
Популярное
Видео
«Клоун и козел»: военнослужащие ВСУ поделились мнением о Зеленском
Видео
Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск
МО РФ: в ходе наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское
МО РФ: территория предприятия «Азот» контролируется подразделениями НМ ЛНР
МО РФ: вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль
Видео
Минобороны: около 80 польских наемников уничтожено после ударов по корпусам цинкового завода в ДНР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.