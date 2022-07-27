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В отсутствие успехов на фронте: зачем ВСУ пытались уничтожить Антоновский мост через Днепр

Станислав Иващенко
19:55 27.07.2022
ВСУ трижды ударяли по стратегически важной переправе через Днепр, но большинство ракет были сбиты еще в воздухе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Херсонской области военные инженеры приступили к наведению понтонной переправы через Днепр. Она будет действовать на время восстановления Антоновского моста, который ночью обстреляли Вооруженные силы Украины. Сейчас движение по нему приостановлено, однако данные украинских СМИ о том, что  мост разрушен, - сильно преувеличены.

Ночью российские зенитчики перехватывали ракеты американских систем залпового огня HIMARS. С их помощью ВСУ пытались уничтожить Антоновский мост - стратегически важную переправу через Днепр.

Утром украинские СМИ распространили сообщения: якобы мост разрушен, а российская группировка отрезана от снабжения. Кадры, сделанные на месте очевидцами, опровергают версию Киева. Несущие конструкции не повреждены, пролеты и опоры моста целы, он, как и прежде, соединяет левый и правый берега.

ВСУ трижды ударяли по стратегически важной переправе через Днепр, но большая часть ракет была сбита еще в воздухе. Повреждено лишь дорожное полотно. Пробоины от обломков будут устранены в ближайшее время, заявляют в администрации региона.

В результате инцидента Антоновский мост закрыли для движения, но проблем с транспортом и продовольствием у жителей региона не будет. В данный момент ведутся инженерные работы по возведению понтонных переправ.

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо уверен: атаки на Антоновский мост - следствие отсутствия успехов ВСУ на фронте. Эту мысль подтверждают и атаки на объекты гражданской инфраструктуры. Накануне реактивной артиллерией иностранного производства в Херсонщине обстреляны населенные пункты Урожайное, Раковка, Шевченко. Разрушены несколько школ, детских садов, магазинов и фермерских хозяйств.

В самом освобожденном Херсоне националисты используют тактику террористов. Так, сегодня двое сотрудников патрульно-постовой службы получили ранения при взрыве самодельного взрывного устройства, спрятанного в мусорной куче у дороги.

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