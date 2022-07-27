Мятые двери и следы осколков: кадры с места взрыва СВУ в Херсоне
Взрывом повредило автомобиль ДПС, у него погнут корпус, треснуло стекло, машину посекло осколками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В распоряжении «Звезды» оказались кадры с места взрыва в Херсоне. Тогда утверждалось, что в результате срабатывания самодельного взрывного устройства пострадали два сотрудника правоохранительных органов.
Взрывом повредило автомобиль ДПС, у него погнут корпус, треснуло стекло, машину посекло осколками. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, у них легкие ранения.
По словам правоохранителей, взрывчатка была спрятана в мусоре около дороги. Никто из мирных жителей не пострадал.