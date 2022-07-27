«На голову упало»: мальчик рассказал об обрушении штукатурки в детсаду в Видном

В результате инцидента в детском саду незначительные травмы получили трое детей.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пострадавший при обвале штукатурки в детском саду в поселке Боброво в Подмосковье мальчик рассказал о произошедшем. Ребенок получил легкий удар по голове и поцарапал бок.

Инцидент произошел днем 27 июля во время тихого часа. На лежащих в кроватях детей упали куски потолочной отделки. В результате пострадали трое детей: двоим оказана помощь на месте, одну девочку госпитализировали с ушибом голени.

«Я не спал, я услышал грохот... Мне на кровать упало. Еще на голову упало», - рассказал Максим.

По факту произошедшего уголовное дело возбудило ГСУ СКР по Московской области. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают сотрудников дошкольного учреждения. Кроме того, затребована необходимая документация и планируется назначить экспертизы.