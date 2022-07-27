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В подмосковном детсаду на спящих детей обрушилась штукатурка

Анна Касаткина
16:20 27.07.2022
Одного ребенка отправили на рентген с ушибом голени.
В подмосковном детсаду на спящих детей обрушилась штукатурка
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
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Трое детей пострадали в детском саду в подмосковном Видном из-за, по предварительным данным, обрушения штукатурки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Предварительно, обрушилась штукатурка в детском саду», - сказал он.

Собеседник добавил, что двое детей после осмотра отправлены домой с родителями, еще одного малыша отправили на рентген с ушибом голени.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел во время тихого часа в детском саду №27 «Бобренок» на улице Крымской в поселке Боброво.

На место выехала замглавы округа Видное Татьяна Квасникова, которая отвечает за вопросы образования, уточнили в столичной мэрии РИА Новости.

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