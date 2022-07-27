Материалы следствия: как дети Донбасса гибнут от рук украинских артиллеристов

Имена погибших от рук Украины детей увековечили на Аллее ангелов. На мемориале 126 детских имен. Здесь же и игрушки, принадлежавшие погибшим детям. К памятнику безграничной скорби родственники ежедневно приносят свежие цветы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Донбассе сегодня день памяти детей, погибших в ходе обстрелов украинскими военными. Жители Донецка несут цветы и мягкие игрушки к мемориальному комплексу Аллея ангелов. За восемь лет конфликта украинской стороной было убито 130 несовершеннолетних, 515 ранено.

Двадцать седьмого июля 2014 года ВСУ нанесли серию ударов из реактивных систем залпового огня по Горловке. Погибло 22 человека.

Среди погибших были 23-летняя Кристина Жук и ее 10-месячная дочь Кира. В момент обстрела дочка находилась на руках у мамы. Их фото с места трагедии видел весь мир.

Имена погибших от рук Украины детей увековечили на Аллее ангелов. На мемориале 126 детских имен. Здесь же и игрушки, принадлежавшие погибшим детям. К памятнику безграничной скорби родственники ежедневно приносят свежие цветы. На этом мемориале могло появиться еще одно детское имя - четырехлетней Дианы. У нее погибла вся семья - мама, папа и 13-летняя сестра.

Родители Дианы на автомобиле наткнулись на бронетехнику украинских военных. Те сразу открыли огонь по гражданским. Диана чудом выжила в тот день. Ее спас солдат Народной милиции.

А многодетная мать Анна Тув потеряла половину семьи во время празднования дня рождения сына. В тот день по их дому в Горловке ВСУ нанесли удар. Своим телом Анну закрыл муж. Под завалами оказалась и ее 11-летняя дочь Катя.

«Я тогда вышла и увидела половину туловища Кати. Нижняя часть от поясницы оторвана - ноги. Верхней не было. Рядом лежал Юра с оторванными руками и ногами», - вспоминает Анна.

У новорожденного Захара были тяжелые ожоги и многочисленные осколочные ранения. Позже самой Анне ампутировали руку. С каждым месяцем обстрел мирных районов городов Донбасса только усиливается. В основном благодаря тому, что ВСУ получают современное дальнобойное западное оружие. Только 5 июля этого года ВСУ за сутки обрушили на мирных жителей ДНР более 500 снарядов. Как потом скажут эксперты, обстрел в основном велся натовским калибром 155 миллиметров.

Оборвалась от украинского обстрела и жизнь 10-летней Вероники Бадиной. Год назад она победила тяжелейшую болезнь - анемию крови. Это лето должно было стать первым для девочки без регулярного приема лекарств и опасений новых осложнений на сердце. Во время артобстрела она не смогла добежать всего несколько метров до укрытия.

«Там каких-то пять-семь метров по этой тропинке. Произносится взрыв. Поднимается пыль. Я ее не вижу. Думала, она добежала, потом увидела ее белый топик и что-то красное. Когда подбежала ближе - увидела половину тела. Не видела даже ножек, куда они упали», - вспоминает мать девочки.

Мемориал погибшей в Донецке Веронике открыли у французского консульства в Петербурге. Именно Франция поставила Украине 155-миллиметровую гаубицу, из которой была убита Вероника.

Всего же за восемь лет украинских обстрелов только в Донецкой Народной Республике погибло 130 детей.

Беспощадную борьбу с украинскими артиллеристами, обстреливающими мирные кварталы городов республик Донбасса, ведут бойцы НМ ЛНР и ДНР. Ранее были опубликованы кадры контрбатарейной борьбы в исполнении расчетов тяжелых 152-мм орудий Луганской Народной Республики. Отправляя в сторону врага снаряд за снарядом, военные ЛНР приближают тот день, когда украинские боевики наконец-то не смогут дотянуться до русских детей и те будут ходить по своим городам без опаски.