Байден сдал положительный тест на коронавирус

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Президент США Джозеф Байден заразился коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные проведенного теста. Как сообщили в Белом доме, американский лидер продолжит работать удаленно.

«Этим утром президент Байден сдал положительный тест на COVID-19», - сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она также отметила, что американский лидер полностью вакцинирован от вируса и на данный момент испытывает «умеренные симптомы». Это первое официальное сообщение о заражении Байдена COVID-19.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился Билл Гейтс. Основатель компании Microsoft получил положительный результат при тестировании на выявление коронавирусной инфекции.