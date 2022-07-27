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Два сотрудника ППС получили ранения при взрыве в Херсоне

Анна Назайкина
15:24 27.07.2022
Срабатывание самодельного взрывного устройства произошло в Таврическом районе города.
Два сотрудника ППС получили ранения при взрыве в Херсоне
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Двух сотрудников патрульно-постовой службы ранило при взрыве СВУ в самом крупном микрорайоне Херсона. Об этом рассказал глава ВГА региона Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

Он уточнил, что несколько минут назад получил данные о новом диверсионном акте. Речь идет о взрыве самодельного взрывного устройства в Таврическом районе города.

«Было взорвано самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами... Два сотрудника патрульно-постовой службы нашей областной получили ранения, слава богу, живы», - заявил он.

В конце прошлого месяца стало известно, что российским силовикам удалось предотвратить теракт, который ВСУ готовили в Херсоне. Утверждалось, что украинским бойцам было приказано устроить массовый расстрел в отеле «Дилижанс», где, как планировалось, будут проживать военнослужащие. Однако в действительности в здание были заселены беженцы.

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