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Разбито украинской артиллерией: как выглядят улицы Попасной сегодня

Тимур Шерзад
17:33 27.07.2022
Корреспондент «Звезды» отметил большое количество колодцев на улицах города. Причем находятся они в изобилии не только в частном секторе, но и среди многоэтажек. Для украинских националистов это были приоритетные цели для минирования. В сами же колодцы боевики залили солярку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев показал, как выглядят улицы прошедшего через жесточайшие бои города Попасного. Найти не пострадавшее от обстрелов здание просто невозможно.

«Город практически полностью уничтожен. Те же дома, что еще не обрушились, чаще всего восстановлению не подлежат. Отсутствуют целые подъезды. За Попасную шли жестокие бои. После того, как отсюда выбили украинских националистов, город подвергся обстрелу со стороны ВСУ», - прокомментировал корреспондент. 

Он отметил большое количество колодцев на улицах города. Причем находятся они в изобилии не только в частном секторе, но и среди многоэтажек. Для украинских националистов это были приоритетные цели для минирования. В сами же колодцы боевики залили солярку. Пить эту воду, к сожалению, нельзя - и это добавляет немало проблем в работе по возвращению Попасной обратно к мирной жизни. 

Ранее Минобороны России показало, как в исполнении бойцов ЛНР выглядит контрбатарейная борьба с украинской артиллерией. Военнослужащие Народной милиции отправляют в сторону противника тяжелые 152-мм снаряды, один за другим, пока накрытые разрывами орудия врага наконец не замолчат. 

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