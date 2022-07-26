В МИД РФ допустили прекращение выдачи шенгенских виз для россиян

При этом в ведомстве подчеркнули, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы.

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Россия из-за действий Запада не исключает того, что в будущем гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы. Об этом заявил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

«Министерство фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками», - цитирует ТАСС слова представителя ведомства.

При этом, по его словам, наблюдается фактически полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных в РФ консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Волынкин подчеркнул, что при этом Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан РФ и Европы и надеется на прагматизм и здравый смысл Евросоюза.

Ранее Иван Волынкин рассказал, что сейчас Россия ведет переговоры с 18 государствами об упрощении визового режима. По его словам, переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также со странами Азии, такими как Китай, Малайзия и Гонконг. Представитель МИД также отметил, что для граждан иностранных государств в настоящее время созданы достаточно благоприятные условия для въезда на территорию РФ.