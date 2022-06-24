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ВСУ намеревались устроить массовый расстрел в гостинице с беженцами в Херсоне

Алиса Краузе
01:27 24.06.2022
В Херсоне предотвратили организованный ВСУ теракт.
ВСУ намеревались устроить массовый расстрел в гостинице с беженцами в Херсоне
© Фото: Gilles Bader Keystone Press Agency Globallookpress
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Российская сторона успешно предотвратила террористический акт, готовившийся в Херсоне. За его организацией, как стало известно силовикам РФ, стоял 3-й полк спецназа Сил специальных операций ВСУ. Об этом рассказали в военно-гражданской администрации Херсонской области.

Согласно сообщению, несколько украинских силовиков получили приказ устроить массовый расстрел в гостинице «Дилижанс», где, как предполагалось, будут проживать военные. Однако в действительности в здание заселились беженцы, покинувшие подконтрольные Киеву земли, хотя исполнителям об этом говорить не спешили.

Командир группы ВСУ Александр Тимко, задержанный представителями РФ, признался, что ему было велено убить максимально много людей.

«Чтобы были жертвы, взрывы и так далее», - цитирует его ТАСС.

Приказ устроить кровавое «показательное выступление» поступил, по словам Тимко, от полковника ВСУ Александра Колесова. Сразу после объявления задания военный исчез, и с ним не удавалось связаться.

Как рассказал командир группы ВСУ, его подчиненный состав до этого уже успел около месяца проработать, выполняя хозяйственные работы на нужды самого Колесова. При этом, такие указания аргументировались необходимостью не привлекать внимание на фоне местных жителей.

Колесова, в свою очередь, по словам его супруги, вынудили работать в составе ВСУ в принудительном порядке. Мужчине якобы угрожали компроматом и не давали возможности отказаться от сотрудничества.

Полковник Колесов, находясь в Херсоне, регулярно сообщал командованию об обстановке, отмечая, что в городе налаживается мирная жизнь, вновь открываются магазины и возвращается привычный ритм существования, передают журналисты. Однако подобные донесения негативно встречались ВСУ.

Более того, вышестоящие украинские военные якобы даже думали о превращении Херсона во вторую Бучу. Согласно сообщению СМИ, планировалось распространить ложные слухи об опасной ситуации на улицах, убийствах и репрессиях.

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