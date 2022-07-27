В Кремле отреагировали на предложение наложить санкции на поставки нефти из РФ в Китай

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В США сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение законопроект, в котором предлагается ввести санкции для компаний, которые страхуют или регистрируют танкеры, перевозящие нефть или сжиженный газ из России в Китай. Инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там есть законотворческая инициатива одного из конгрессменов, если я не ошибаюсь. Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», - сказал представитель Кремля.

Весьма негативно новость из Штатов восприняли в Китае. Там заявили, что против подобных односторонних санкций, которые являются незаконными.

Напомним, недавно в арабоязычных СМИ оценили способность России справляться с западными санкциями, введенными против нее. Аналитики пришли к выводу, что страна успешно обходит ограничения.