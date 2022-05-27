Al-Quds Al-Arabi: России удается успешно обходить санкции Запада

Аналитик издания рассуждает, что России удается довольно успешно справляться с брошенными ей вызовами, говоря, что на экономическом фронте РФ, а не США, стала побеждать, а также сумела стабилизировать курс национальной валюты.

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В арабоязычных СМИ оценили способность России справляться с западными санкциями, введенными против нее. Так, автор одной из статей, размещенной в издании Al-Quds Al-Arabi Ибрагим Нувар, пишет, что официальной Москве удалось переориентировать свою экономику на азиатские рынки. В частности, экспорт был перенаправлен в Индию, Китай, страны Центральной Азии.

«Даже если такое увеличение вынужденно сопровождается большими скидками, высокий уровень цен на нефть и газ на мировых рынках делает продажи по-прежнему выгодными для России. Она обходит американские санкции, получает адекватные доходы от своего экспорта и повышает стоимость национальной валюты на рынке», - отмечает автор статьи.

Ибрагим Нувар анализирует, что России удается довольно успешно справляться с брошенными ей вызовами, говоря, что «на экономическом фронте Россия, а не США, стала побеждающей стороной.

Он отметил уступки, на которые пришлось пойти Евросоюзу, чтобы получать газ из России на ее условиях.

«Европа уступила условию России в том, что сборы за поставки российского газа должны оплачиваться в российской валюте, а не в долларах. Россия предотвратила конвертацию долларов в рубли, а затем вынудила Евросоюз открыть счета в евро. В результате курс рубля, который в первые недели санкций США чуть не обрушился на мировых денежных рынках, теперь восстановился до самого высокого уровня за последние годы», - анализирует арабский эксперт.

В целом автор материала констатирует, что у российской экономики «выносливость, по-видимому, выше, чем в европейских странах, особенно с учетом наличия товаров», подытоживая, что «сегодня продукты питания и энергия являются двумя крупнейшими движущими силами роста цен в мире».

Ранее журналисты из Китая рассказали о панике в Европе из-за энергетического кризиса. Ими отмечено, что кризис на Украине и последовавшие за ним антироссийские санкции имеют избыточные последствия для европейцев в сфере энергетики, продовольствия и общественной жизни, вызывая серьезный вред для экономики Евросоюза.