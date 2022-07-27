Правительство Германии заявило, что поездка Шредера в Москву не согласовывалась

О том, что экс-канцлер находится в столице России, узнал накануне корреспондент немецкого телеканала, который заметил политика в холле отеля.

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В правительстве Германии отреагировали на поездку экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москву. Там заявили, что данный визит не был согласован с кабмином.

«Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шредера», - сказала представитель правительства Кристиане Хоффман в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

О том, что Шредер находится в столице России, узнал накануне корреспондент телеканала NTV, который заметил политика в холле отеля. Изначально утверждалось, что политик выбрал российскую столицу в качестве города, где он проведет отпуск.

Впоследствии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что экс-канцлер действительно приехал в Москву. Он также добавил, что возможность контактов с Шредера с Владимиром Путиным не исключается.

Супруга немецкого политика Со Ен Шредер-Ким заявила Spiegel, что ее муж приехал в Россию, чтобы вести переговоры по энергетическому вопросу.