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Отпуск или деловые переговоры: что известно о визите Шредера в Москву

Анна Назайкина
17:44 26.07.2022
О том, что экс-канцлер ФРГ находится в столице России, сообщил корреспондент немецкого телеканала. Изначально утверждалось, что политик выбрал этот город в качестве места отдыха.
Отпуск или деловые переговоры: что известно о визите Шредера в Москву
© Фото: Christian Marquardt, ZUMAPRESS, globallookpress
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В настоящий момент журналисты и общественность пытаются выяснить истинные цели приезда бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву.

О том, что Шредер находится в столице России, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. Изначально утверждалось, что политик выбрал этот город в качестве места отдыха. Ведомство канцлера ФРГ при этом открестилось от Шредера, заявив, что никак не связано с организацией его поездки.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что бывший канцлер Германии действительно находится в Москве. Встреча с российским лидером у него пока не запланирована, однако контакты не исключены.

Впоследствии его жена Со Ен Шредер-Ким заявила Spiegel, что ее супруг ведет переговоры в Москве по энергетической политике, а данные об отдыхе она опровергла.

В мае Шредер из-за давления Запада решил отказаться от своей должности в «Роснефти» и заявил, что не примет предложение войти в совет директоров энергетической компании «Газпром».

В июле в беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявлял, что не собирается отказываться от переговоров с Владимиром Путиным, если такая возможность представится.

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