Торжественным строем: в Североморске прошла репетиция парада кораблей на День ВМФ

Всего в параде кораблей принимают участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Североморске прошла репетиция празднования Дня ВМФ. Как происходит обход строя боевых кораблей и подводных лодок, увидела и рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

«Первая сводная репетиция празднования Дня ВМФ. Это вводная часть, сейчас мы обходим строй боевых кораблей, подводных лодок, которые уже заняли свои места на рейде в Кольском заливе», - рассказала она.

Ранее в Петербурге состоялась первая сводная тренировка Главного военно-морского парада. Она прошла без показа самолетов морской авиации - их вылет отменили из-за плохих метеоусловий на аэродромах базирования. Но возможность отработать действия всем вместе еще представится на генеральной репетиции, которая назначена на 28 июля.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 31-е число. На флотах пройдут праздничные мероприятия и парады. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов