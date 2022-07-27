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Торжественным строем: в Североморске прошла репетиция парада кораблей на День ВМФ

Елена Сивонен
14:53 27.07.2022
Всего в параде кораблей принимают участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Североморске прошла репетиция празднования Дня ВМФ. Как происходит обход строя боевых кораблей и подводных лодок, увидела и рассказала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

«Первая сводная репетиция празднования Дня ВМФ. Это вводная часть, сейчас мы обходим строй боевых кораблей, подводных лодок, которые уже заняли свои места на рейде в Кольском заливе», - рассказала она.

Ранее в Петербурге состоялась первая сводная тренировка Главного военно-морского парада. Она прошла без показа самолетов морской авиации - их вылет отменили из-за плохих метеоусловий на аэродромах базирования. Но возможность отработать действия всем вместе еще представится на генеральной репетиции, которая назначена на 28 июля.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году он выпадает на 31-е число. На флотах пройдут праздничные мероприятия и парады. Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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