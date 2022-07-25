Хозяева морей и океанов: кадры первой сводной тренировки Главного военно-морского парада

В тренировке приняли участие противолодочные и поисково-спасательные «Ка-27», транспортно-боевые «Ка-29», а также самые массовые вертолеты мировой авиации «Ми-8».

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В самом лучшем месте на Неве - напротив Медного всадника и главной трибуны на Сенатской площади встал красавец фрегат - «Адмирал флота советского союза Горшков». Именно с его борта будет осуществляться управление прохождением парадного строя кораблей всей Невской группы.

Многоцелевой фрегат - настоящий хозяин морей и океанов. Длина - 135 метров, а по своей огневой мощи он превосходит корабли и большего водоизмещения.

Пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Полимент-Редут. Ракетная палуба, где размещена главная ударная сила фрегата. Именно отсюда впервые в российском ВМФ были выполнены испытательные пуски гиперзвуковых ракет «Циркон» - причем как по береговым, так и морским целям.

Фрегат пришел в Петербург из Североморска, его экипаж привык к дальним походам - уже даже и в «кругосветке» побывали. Здесь никуда ходить не придется - встали «на бочки» у Дворцового моста. Но задача крайне ответственная - представлять Северный флот на Главном военно-морском параде.

В парадном строю - противолодочные и поисково-спасательные «Ка-27», транспортно-боевые «Ка-29», вертолет радиолокационного дозора «Ка-31» и, конечно, самые массовые вертолеты мировой авиации «Ми-8».

Курс на Кронштадт, где в акватории рейда уже появились 11 кораблей. Идут кильватерным строем, скорость девять узлов, дистанция - около 200 метров. Отсюда, с воздуха, расстояние между кораблями можно хоть по линейке замерять - настолько точно выдержана геометрия строя.

Задача первой сводной тренировки - вывести всех ее участников в точку показа по заданному времени - так, как это будет на Главном военно-морском параде. После прохода кораблей по кронштадтскому рейду все действие переносится на Неву.

Через разведенные крылья петербургских мостов мимо фрегата «Адмирал Горшков», на палубах которого экипаж в белой парадной форме. Проходят 17 кораблей и катеров Невской группы. Среди них - малые ракетные корабли «Зеленый дол» и «Одинцово», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр».

Самая главная и самая красивая точка показа - под нами Петропавловская крепость. Идем на высоте 150 метров, до ангела на шпиле Петропавловского собора какие-то 25 метров. Самые красивые виды Петербурга сейчас под нашим вертолетом. Но и с земли зрелище не менее захватывающее. На гранитных набережных тысячи жителей Петербурга и гостей города.

Первая сводная тренировка прошла без показа самолетов морской авиации - их вылет отменили из-за плохих метеоусловий на аэродромах базирования. Но возможность отработать действия всем вместе еще представится на генеральной репетиции Главного военно-морского парада, которая назначена на 28 июля.

Несколькими днями ранее в Кронштадт привезли мощи адмирала Ушакова в преддверии Главного военно-морского парада. Святыня прибыла из города Темников Республики Мордовия на борту самолета Ил-76. Ее встретили представители Главного командования Военно-Морского Флота, морской взвод роты почетного караула.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Павел Кутаренко, Николай Баранов.