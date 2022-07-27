МО РФ объявило о запуске регулярной паромной линии в ДНР

В российском оборонном ведомстве уточнили, что первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из морского порта города Ейск в Мариуполь.

© Видео: Минобороны России © Фото: Sergieu Fomine, Globallookpress

Минобороны России объявило о запуске регулярной паромной линии в Донецкую Народную Республику.

«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия "Ейск - Мариуполь". Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из морского порта города Ейск в Мариуполь.

Сообщается, что паром может взять на борт до 700 тонн грузов. В него может поместиться до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. В данный момент предполагается, что «Лаврентий» будет совершать один кругорейс в сутки.

В МО РФ уточнили, что в пункте назначения продолжают создавать необходимую для обслуживания судов инфраструктуру.

В Минобороны России добавили, что распоряжением правительства РФ «Оборонлогистика» определена исполнителем работ и услуг, связанных с доставкой грузов в интересах органов российского оборонного ведомства, а также организаций Военно-строительного комплекса МО РФ. Как заявили в военном ведомстве России, это обеспечивает существенное сокращение расходов бюджетных средств.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов