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МО РФ объявило о запуске регулярной паромной линии в ДНР

13:46 27.07.2022
В российском оборонном ведомстве уточнили, что первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из морского порта города Ейск в Мариуполь. 
© Видео: Минобороны России © Фото: Sergieu Fomine, Globallookpress
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Минобороны России объявило о запуске регулярной паромной линии в Донецкую Народную Республику. 

«В рамках выполнения государственных контрактов с Министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия "Ейск - Мариуполь". Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя и других населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик», - говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что первый автомобильно-пассажирский паром «Лаврентий» вышел из морского порта города Ейск в Мариуполь. 

Сообщается, что паром может взять на борт до 700 тонн грузов. В него может поместиться до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров. В данный момент предполагается, что «Лаврентий» будет совершать один кругорейс в сутки. 

В МО РФ уточнили, что в пункте назначения продолжают создавать необходимую для обслуживания судов инфраструктуру. 

В Минобороны России добавили, что распоряжением правительства РФ «Оборонлогистика» определена исполнителем работ и услуг, связанных с доставкой грузов в интересах органов российского оборонного ведомства, а также организаций Военно-строительного комплекса МО РФ. Как заявили в военном ведомстве России, это обеспечивает существенное сокращение расходов бюджетных средств. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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