Путин и Эрдоган обсудят военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары в ходе переговоров в Сочи

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Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары в ходе переговоров в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

«Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. Тот факт, что в этой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений на весьма высоком уровне», - также объяснил Песков.

В конце мая Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Во время переговоров лидеры стран обсудили Украину, акцентируя внимания на вопросах судоходства. Кроме этого, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по двустороннему экономическому сотрудничеству. Стороны констатировали существенный рост товарооборота.