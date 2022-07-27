Минобороны России: в Николаевской области сбит украинский вертолет Ми-8

Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеский вертолет был сбит в районе населенного пункта Бармашово.

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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Кроме этого, по его словам, за сутки было уничтожено и девять украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Петровское и Новомайорское в ДНР, Барабашовка, Михайловка, Петропавловка и Каменка в Харьковской области, а также Кузьмино в ЛНР.

Также, как отметил Игорь Конашенков, российские средства ПВО перехватили 10 снарядов украинских РСЗО «Ольха» и HIMARS. Это произошло над городом Херсон и населенными пунктами Антоновка и Брилевка в Херсонской области.

Еще официальный представитель российского оборонного ведомства рассказал об уничтожении иностранных технических специалистов по РСЗО HIMARS в Днепропетровской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов