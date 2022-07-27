В Минобороны России сообщили об ударе по иностранным наемникам в Харькове

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России сообщили об ударе по иностранным наемникам в городе Харьков. Подробности рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Он сделал это, подводя итоги суточного поражения живой силы и военной техники противника силами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

«Поражена живая сила и военная техника в 142 районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода "Украинские энергетические машины" в Харькове, а также боевики формирования "Черная сотня" в районе Артемовска Донецкой Народной Республики», - отметил Конашенков.

Также, по словам Конашенкова, за сутки было уничтожено четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ. Ими стали командно-наблюдательные пункты батальонов 54-й и 65-й механизированной и 17-й танковой бригад, а также 107-й бригады территориальной обороны. Они находились в районах населенных пунктов Новомихайловка, Зайцево и Северск (ДНР), а также в районе населенного пункта Малые Щербаки (Запорожская область).

Кроме этого, удалось уничтожить восемь украинских складов с боеприпасами. Они находились в районах населенных пунктов Майорск и Северск в ДНР, Новоандреевка, Малые Щербаки и Степовое в Запорожской области, а также в районе аэродрома Кульбакино в Николаевской области.

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги контрбатарейной борьбы. Была поражены батарея украинских РСЗО «Ураган» и артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б» в районе города Дзержинск. ВС РФ поразили и батарею украинских РСЗО «Град» в районе населенного пункта Былбасовка. Были поражены и два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б», а также пять взводов орудий Д-30. Они находились на артиллерийских позициях в районах населенных пунктов Отрадовка, Дзержинск, Новородское, Водяное, Константиновка, Курахово и Георгиевка в ДНР.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства сообщил об уничтожении украинского вертолета Ми-8 в небе Николаевской области.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов