Итальянскую компанию Eni предупредили о сокращении поставок газа из России

© Фото: Газпром

Российский «Газпром» уведомил итальянскую нефтегазовую группу Eni, что сегодня сократит поставки газа с 34 до 27 миллионов кубометров. Об этом сообщила иностранная компания в среду, 27 июля.

«"Газпром" сообщил, что сегодня он поставит объем газа примерно на 27 млн кубометров, по сравнению с ежедневными поставками примерно на 34 млн кубометров, осуществленными в последние дни», - сказано на сайте Eni.

Напомним, на днях стало известно о сокращении «Газпромом» транзита по «Северному потоку». Предполагается, что объемы перекачки снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности.

Из-за этого в европейских странах уже началась паника. Сейчас лидеры стран ЕС ищут выход из сложной ситуации.