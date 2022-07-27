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Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила 9 тысяч случаев

Сергей Лебедев
11:04 27.07.2022
За минувшие сутки от COVID-19 скончались 36 человек.
Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с апреля превысила 9 тысяч случаев
© Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России впервые с апреля превысил 9 000 случаев. Это следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 36 человек, накануне штаб сообщал о 47 умерших. По сравнению с прошлыми сутками, когда в России зарегистрировали 6 183 заболевших, число новых случае заражений выросло на 2 844. 

Выздоровели за сутки 5 115 человек. Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 554 тыс. 036 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 272 умерших и 17 млн 953 тыс. 445 выздоровевших.

Ранее «Звезда» уже рассказывала, что приблизительно через месяц в России наступит пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19. Так считает вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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