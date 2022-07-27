«Был настоящим мужчиной»: сослуживцы и подчиненные рассказали о Герое России майоре Андрее Спирине

Офицера не стало 13 июня. Он погиб в ходе специальной военной операции, до последнего исполняя свой долг.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Семья Героя России майора Андрея Спирина сегодня в полном составе. Супруга, сын, родители, бабушки и дедушки. Все едва сдерживают слезы. Ведь так быстро боль не утихает. Офицера не стало 13 июня. Он погиб в ходе специальной военной операции, до последнего исполняя свой долг. Настоящий воин, верный присяге, чести и доблести.

«Жизнь Андрея Александровича, майора Спирина оборвалась неожиданно и трагически. Преданность своей профессии, служение Отечеству, чему он посвятил всю свою жизнь. Ценою своей жизни он спас жизни десятков своих подчиненных», - сказал командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Звезду Героя России командующий Северным флотом передал вдове офицера Наталье Спириной. Поверить в то, что ее мужа, ее защиты и опоры больше нет, она до сих пор не может. Как и ответить, прежде всего, себе на вопрос: как жить дальше без надежного плеча.

«Он был настоящим мужчиной, настоящим другом, настоящим офицером. С ним было надежно, спокойно, я не боялась с ним ничего, мне ничего не страшно было. Я горжусь им, независимо от Звезды, гордость эта будет всегда», - поделилась вдова Героя России Наталья Спирина.

Заместитель командира мотострелкового батальона Северного флота по вооружению майор Андрей Спирин с первых дней принимал участие в специальной военной операции. Нередко с риском для жизни выполнял самые сложные задачи. И всегда обеспечивал подразделения боеприпасами.

«Андрей Саныч, между нами «Саныч», он всегда показывал презрение к смерти. Я помню, как шли еще в начале марта в колоннах. Андрей Саныч на БРЭМе замыкал колонны. Мы начали скучиваться, чтобы выйти из-под минометного огня, он прикрыл БРЭМом наш выход. Мы отошли, обошли засаду и успешно вышли на высоту», - рассказал офицер армейского корпуса Северного флота Алексей.

Майор Спирин неоднократно спасал сослуживцев. Вывозил раненых с поле боя и сам был ранен в конце марта в ходе минометного обстрела со стороны ВСУ. Но после госпиталя снова вернулся в свое подразделение. Знал, что его ждут товарищи, и он не может их бросить. Как не сможет потом смотреть в глаза сыну.

«Люди были уверены в нем. То, что он пошел с ними, мы знали, что на спецоперации будут минимальные потери, так как он грамотный командир. Никто не сомневался в нем даже чуточку», - признался командир взвода мотострелкового батальона Северного флота Егор.

Командир взвода Егор, как и большинство молодых офицеров, майора Спирина называют «батей». Наставник, готовый всегда прийти на помощь, подсказать, направить. Требовательный, но справедливый. С удивительным чувством юмора. Мог разрядить любую, даже самую напряженную обстановку. То, чего теперь будет так не хватать.

«Майор Спирин был очень хорошим командиром. И смелым, и требовательным, и профессиональным», - отметил командир взвода мотострелкового батальона Северного флота Александр.

Утрату сослуживца тяжело переживает весь батальон. Снова и снова пересказывая подробности последнего боя, где под Рубежным на передовой майор Спирин принял командование ротой, заменив раненого командира. Отбил четыре атаки превосходящих сил противника. Дважды вызывал огонь на себя.

«Мы все перед ним в долгу за жизнь, которую он отдал, за свободу людей Донбасса», - сказал командир отделения мотострелкового батальона Северного флота Ильхом.

Бойцы ВСУ, понеся огромные потери, так и не смогли реализовать контрнаступление. И подразделение под командованием Спирина сохранило стратегически важную точку. Но сам майор получил ранение, несовместимое с жизнью, подарив жизнь своим подчиненным, там, на южной окраине Рубежного. Подвиг, который навсегда войдет в историю. Пример мужества и героизма.

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