В Бурятии встретили Героя России старшего лейтенанта Балдана Цыдыпова

Встречали 23-летнего героя, как полагается по бурятскому обычаю, с чаем и хадаками.

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Герой Российской Федерации, командир мотострелкового взвода отдельной танковой бригады общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), старший лейтенант Балдан Цыдыпов вернулся на родину - в Бурятию. Встречали 23-летнего героя, как полагается по бурятскому обычаю, с чаем и хадаками.

Звезду Героя России старшему лейтенанту Цыдыпову вручил Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка в Москве. Соответствующий указ был ранее подписан главой Российского государства Владимиром Путиным.

В Киевском районе мотострелковый батальон отдельной танковой бригады, где служил старший лейтенант Балдан Цыдыпов, попал под массированный артиллеристский обстрел ВСУ. Противник открыл по российским военнослужащим перекрестный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Взвод Цыдыпова на БМП-2 замыкал колонну.

Во время прямого попадания снаряда в боевую машину Балдан получил контузию, но сохранил офицерскую выдержку и принял бой. Он развернул подбитую технику вдоль дороги и встречным огнем сумел уничтожить бронетехнику врага. Поворачивая башню, Цыдыпов бил одновременно из орудия и пулемета.

Когда у него был израсходован весь боекомплект, старший лейтенант автоматом выбил заклинивший люк БМП, вытащил двух раненых подчиненных и оказал им медицинскую помощь. Затем под непрекращающимся огнем украинских военных он забинтовал себя и вскоре занял круговую оборону. В рядах противника, не ожидавшего такого сопротивления, началось замешательство.

Офицер отдал приказ другим военнослужащим отходить и прикрывал огнем отход своих сослуживцев. Он противостоял превосходящим силам противника в течение двух часов. Балдан мужественно отражал все атаки, пока не подоспела подмога. Старшего лейтенанта эвакуировали, когда тот уже находился в бессознательном состоянии.

Цыдыпов родился в поселке Агинское Агинского района Забайкальского края. В 2020 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ).

Ранее Герой России, заместитель командира взвода 55-й мотострелковой бригады, старший сержант Мерген Донгак прибыл в родную Туву. В аэропорту Кызыла, чтобы поздравить Героя с заслуженной наградой, его встретили родные - родители, супруга, родственники, официальные лица и многочисленные земляки.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.