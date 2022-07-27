В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN: выход России из проекта МКС станет сильным ударом

Виктория Ивашечкина
10:59 27.07.2022
Накануне глава Роскосмоса Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о соответствующем решении после 2024 года.
CNN: выход России из проекта МКС станет сильным ударом
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявила, что выход России из проекта после 2024 года станет сильным ударом для Международной космической станции. При этом она отметила, что пока не получала от РФ уведомления о выходе.

«Русские, как и мы, думают о том, что дальше. Мы планируем после 2030 года совершить переход к коммерческим космическим станциям на низкой орбите. Они также думают о подобном переходе», - цитирует СNN слова Гейтенс.

По ее мнению, Россия ранее уже упоминала о запланированном выходе из проекта МКС, однако на этот раз заявление «более основательное».

СМИ также утверждает, что администрация президента США Джо Байдена анонсировала намерение продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, однако российская сторона пока не дала утвердительного ответа. В свою очередь, бывший астронавт NASA Гарет Рейсман заявил, что американская секция МКС не может функционировать без российской, а российская - без американской.

Накануне директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года.

По словам Борисова, будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на системной научной программе - так, чтобы каждый полет обогащал Россию новыми космическими знаниями.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:31 Вопросы истории
Видео
В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки
09:41 В стране и мире
Видео
Никого не пускают: кадры Антоновского моста в Херсоне, который обстреляли ВСУ
09:27 В стране и мире
Зеленский предложил на пост генпрокурора Украины депутата Костина
08:33 В стране и мире
Видео
Затопило улицы и дороги: в Сочи река Восточный Дагомыс вышла из берегов
08:28 В стране и мире
В России планируют разработать оборудование для связи 6G
Популярное
МО России: к спецоперации на Украине привлечена лишь часть ВС РФ, ее достаточно для выполнения задач
Видео
Роскосмос показал примерную схему орбитальной станции, которая заменит МКС
Видео
ФСБ сорвала операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России
Видео
Высокоточный удар ВС РФ уничтожил склад ракет «Harpoon» из США и военный корабль ВСУ в порту Одессы
Видео
ПВО РФ за сутки перехватили 10 снарядов РСЗО «Ураган» и HIMARS
Видео
Шойгу рассказал, как будет работать коридор по вывозу зерна из украинских портов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.