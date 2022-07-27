CNN: выход России из проекта МКС станет сильным ударом

Накануне глава Роскосмоса Юрий Борисов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о соответствующем решении после 2024 года.

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Директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс заявила, что выход России из проекта после 2024 года станет сильным ударом для Международной космической станции. При этом она отметила, что пока не получала от РФ уведомления о выходе.

«Русские, как и мы, думают о том, что дальше. Мы планируем после 2030 года совершить переход к коммерческим космическим станциям на низкой орбите. Они также думают о подобном переходе», - цитирует СNN слова Гейтенс.

По ее мнению, Россия ранее уже упоминала о запланированном выходе из проекта МКС, однако на этот раз заявление «более основательное».

СМИ также утверждает, что администрация президента США Джо Байдена анонсировала намерение продлить эксплуатацию МКС до 2030 года, однако российская сторона пока не дала утвердительного ответа. В свою очередь, бывший астронавт NASA Гарет Рейсман заявил, что американская секция МКС не может функционировать без российской, а российская - без американской.

Накануне директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года.

По словам Борисова, будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на системной научной программе - так, чтобы каждый полет обогащал Россию новыми космическими знаниями.