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Украинские военные перебили газопровод в Донецке

Сергей Лебедев
10:49 27.07.2022
Также повреждена линия электропередачи в двух районах города.
Украинские военные перебили газопровод в Донецке
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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В среду утром украинские военные вновь обстреляли Донецк. В результате атаки был перебит газопровод и повреждена ЛЭП в двух районах города. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

«В результате обстрела ВФУ по ул. Амударьинской в Петровском районе перебит газопровод, по ул. Дарьяльской в Кировском районе повреждена ЛЭП», - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня с украинской стороны по городу выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра. О пострадавших не сообщается.

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