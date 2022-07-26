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Боец ДНР рассказал, как рытье траншей можно превратить в медитацию

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
18:18 26.07.2022
Применять лопату на передовой под Донецком приходится часто - противник регулярно обстреливает из артиллерии и стрелкового оружия. Чем глубже и лучше оборудованы траншеи, тем больше шансов выжить. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Боец ДНР с позывным Сэм рассказал, как можно превратить в медитацию такие рутинные, казалось бы, вещи, как рытье траншей на передовой. 

«Люблю землю, понимаете. С детства я рос на земле. Огород, то-се... Бабушка всему научила, ну, люблю все это. Можно даже сказать, что это некий вид медитации. В принципе человек и должен прийти к тому, что любое действие - это и есть медитация», - пофилософствовал Сэм. 

Сэм несет службу на передовой под Донецком, в полукилометре от позиций противника. Применять лопату там приходится часто - противник регулярно обстреливает из артиллерии и стрелкового оружия. Чем глубже и лучше оборудованы траншеи, тем больше шансов выжить. 

Отвечать огнем и обнаруживать себя наблюдателям при этом нельзя - если украинцы вскроют огневые точки, это ослабит оборону. А пока же противника держит в узде неопределенность - не зная, где он напорется на пулеметную очередь, враг не решается на атаки. 

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