В Донецке к мемориалу погибшим детям несут цветы и игрушки

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Жители Донецка несут цветы и игрушки к мемориальному комплексу Аллея ангелов, чтобы почтить память детей, погибших в ходе боевых действий в Донбассе, сообщает «Звезда». На церемонии присутствовал мэр города Алексей Кулемзин.

«Это боль в сердцах всех наших жителей, которая никогда не угаснет. Никогда мы не забудем это и никогда не простим. Это самое страшное, когда гибнут ни в чем не повинные дети, те создания, которые никому в этом мире не сделали ничего плохого. И зверски, варварски убивать детей - сильнее, зловещее преступления не существует. Я уверен, что и Господь Бог, и суд виновных всех накажут. Мы все сделаем для того, чтобы так и произошло», - сказал Кулемзин.

Акция в честь погибших детей Донбасса также проходит у посольства США в Москве, на площади Донецкой Народной Республики. В небо были запущены белые воздушные шары.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей - жертв войны в Донбассе. По данным аппарата омбудсмена ДНР, в ходе конфликта в регионе с 2014 года погибли 116 детей.